«Il pleuvait des oiseaux» fait pleuvoir les retombées

Scénarisé et réalisé par Louise Archambault d’après le roman de Jocelyne Saucier, Il pleuvait des oiseaux a fait pleuvoir sur l’économie québécoise d’importantes retombées économiques. Une étude du cabinet d’experts-conseils MNP LLP montre que le tournage a généré des dépenses de près de 4,58 millions de dollars en salaires, en biens et en services, évaluant la production économique à 7,64 millions de dollars au total. Ces dépenses sont comparables à celles de 15 267 passagers de croisière faisant escale au Québec. L’Association québécoise de la production médiatique, qui a commandé ce rapport, a invoqué ces chiffres pour réclamer à Québec et aux chefs des partis fédéraux un meilleur soutien à la production indépendante.