Quinze ans après un voyage en mer traumatisant, un homme atteint de schizophrénie voit son équilibre mis à mal. Dans ce documentaire magnifique, Pedro Pires déploie le parcours d’Alexandre Demard telle une fiction. Chaque plan rend compte d’une sensibilité plastique hors du commun, de l’ouverture sur une mer démontée à la séquence ultime, petit miracle où sont attachés tous les fils narratifs et symboliques. Or, si l’approche esthétique très « réglée » fonctionne d’abord, avec adéquation entre fond et forme, on ne retrouve pas d’écho aussi direct lorsque les choses se corsent pour Alex. Riche, l’oeuvre invite toutefois à un second visionnement et est beaucoup plus qu’un ravissant objet de cinéma : c’est d’abord une odyssée humaine poignante. Qu’est-ce qui relève de la vérité captée, de la reconstitution, ou du rehaussement fictif ? Qu’importe : en séchant ses larmes à la fin, on sait avoir ressenti, vécu quelque chose de vrai.



Alexandre le fou ★★★★ Documentaire de Pedro Pires. Avec Alexandre Demard, Odette Mansard, Hubert Demard, Emmanuel Demard. Québec, 2019, 65 minutes.