Après avoir vaincu, gamins, l’entité dévoreuse d’enfants qui sévissait dans leur patelin, un groupe d’adultes se réunit pour en découdre une dernière fois avec le monstre. Mal construit, ce second volet de l’adaptation du best-seller de Stephen King opère d’incessants va-et-vient temporels. À une ou deux exceptions près, les flash-backs, plutôt que de propulser l’intrigue, en freinent l’élan. Que les jeunes acteurs soient meilleurs que leurs pairs adultes n’aide pas. Idem pour l’abus d’humour, qui tue la tension. Le film confondant « répugnant » et « effrayant », le facteur « peur » est absent. Une poignée de séquences engendrent du suspense, mais une propension à s’en remettre à des effets numériques moyens sabote ces moments. Ah, et le roman a beau compter plus de 1000 pages, jamais le film n’arrive à justifier sa durée. À la fin, on troque la dimension ésotérique de King au profit d’un jeu du chat et de la souris assez ridicule. Dommage.



ÇA. Chapitre 2 (V.F. de IT : Chapter Two) ★★ Horreur d’Andy Muschietti. Avec Isaiah Mustafa, James McAvoy, Jessica Chastain, Jay Ryan, Bill Hader. États-Unis, 2019, 169 minutes.