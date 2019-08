Complexé par le fait qu’il est plus âgé que sa nouvelle amoureuse, Carole, mère de deux adolescents et divorcée comme lui depuis peu, Philippe, podologue conciliant limite mou, s’envole pour Ibiza avec tout ce beau monde afin de s’en rapprocher. S’ensuit un enchaînement laborieux de situations prétendument drôles, mais trahissant surtout une vision étriquée des rapports humains plus qu’il s’agit de comédie. Le traitement cliché, voire le désintérêt manifesté envers les deux personnages féminins principaux n’aide pas la cause d’un film qui aurait pu être tourné tel quel il y a trente ans, peut-être davantage. Au moins les deux vedettes partagent-elles une chimie improbable, mais patente. Heureusement, car pour le reste, cette comédie ringarde n’a pas grand-chose à offrir hormis une galerie de personnages secondaires agaçants et des gags assez foireux, pluie d’excréments incluse.



Ibiza ★ 1/2 Comédie de Arnaud Lemort. Avec Christian Clavier, Mathilde Seigner, Leopold Buchsbaum, Pili Groyne, JoeyStarr. France, 2019, 86 minutes.