Incitée par son médecin à perdre du poids, une jeune femme fêtarde tente de se reprendre en main en se fixant pour objectif de courir le marathon de New York. Axé sur les complexes physiques de sa protagoniste et sur les mécanismes qu’elle a développés pour se protéger, ce film bénéficie d’une excellente performance de Jillian Bell, très habile à suggérer la vulnérabilité sous couvert de désinvolture et de drôlerie. Les autres acteurs sont très bien, mais impartis de partitions beaucoup moins étoffées. À quelques beaux plans près, la mise en scène s’avère au mieux compétente. Fort de son héroïne attachante, le scénario aligne des développements volontiers prévisibles, mais agrémentés d’assez d’humour piquant et d’observations justes pour compenser. En somme, c’est là un chouette film ayant, entre autres mérites, celui de donner un premier vrai rôle principal à sa formidable vedette.



Brittany Runs a Marathon (V.O.) ★★★ Comédie dramatique de Paul Downs Colaizzo. Avec Jillian Bell, Michaela Watkins, Utkarsh Ambudkar, Lil Rel Howery. États-Unis, 2019, 103 minutes.