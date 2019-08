Mélanie Charbonneau offre un portrait évocateur de notre époque en s’immisçant dans l’univers des influenceuses. À travers trois jeunes femmes qui cherchent à se définir et à obtenir la reconnaissance de leurs pairs dans un monde chaotique où l’affirmation de soi ne peut se dérober à la dictature de l’image, la cinéaste documente le présent sans poser de jugement et sans formuler d’hypothèse sur l’absurdité des situations rencontrées par ses protagonistes. Le scénario se perd parfois en conjectures tant les thèmes abordés sont nombreux, et jamais investis au-delà du lieu commun. Un premier film un peu confus, qui plaira néanmoins aux ados.



Fabuleuses ★★ 1/2 Comédie dramatique de Mélanie Charbonneau. Avec Juliette Gosselin, Noémie O’Farrell et Mounia Zahzam. Canada, 2019, 109 minutes.