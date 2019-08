La trajectoire cinématographique de Richard Linklater est tout sauf linéaire et est parsemée de films ambitieux et inclassables, dont Boyhood. On pourrait croire qu’il revient ici dans un registre mineur, mais il propose plutôt un charmant et irrévérencieux portrait de femme, et d’artiste, aux ambitions étouffées. Avec, à l’arrière-plan, un Seattle inspirant et pluvieux (reconstitué en partie à Vancouver et à Pittsburgh), nous suivons à la trace la déchéance d’une ancienne architecte (fabuleuse Cate Blanchett) qui s’apprête à reconstruire sa vie, non sans secouer son conjoint (Billy Crudup), sa fille (Judy Greer) et une voisine détestable (Kristen Wig). Cette histoire d’une renaissance artistique, voire d’une renaissance tout court, affiche beaucoup d’humour, quelques pointes d’ironie et une suite de moments de grâce célébrant les bienfaits de la beauté sur nos âmes tourmentées.



Notre critique complète



Horaire en salles



Where’d You Go, Bernadette (V.F. de Bernadette a disparu) ★★★ 1/2 Comédie dramatique de Richard Linklater. Avec Cate Blanchett, Billy Crudup, Judy Greer, Kristen Wig. États-Unis, 2019, 103 minutes.