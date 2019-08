On pourrait croire qu’il s’agit d’une relecture française de Monsieur Lazhar, de Philippe Falardeau, mais Sébastien Marnier affiche d’autres ambitions et explore d’autres avenues. Même si les élèves d’un collège huppé sont témoins du suicide de leur professeur, ils réagissent de manière étrange et hostile devant celui qui doit le remplacer (Laurent Lafitte). Ce suppléant en apparence sûr de lui prend peu à peu conscience que ce groupe de surdoués cache de sombres secrets, et des rituels étranges : à force de les épier, il finira par basculer dans un monde aux contours angoissants. Cette exploration des tourments de l’adolescence à la sauce fantastique (on sent l’influence directe de John Carpenter) et de l’anxiété face à la crise environnementale distille un efficace climat d’angoisse et propose quelques revirements étonnants.



Notre critique complète



Horaire en salles



L’heure de la sortie ★★★ 1/2 Thriller de Sébastien Marnier. Avec Laurent Lafitte, Luana Bajrami, Victor Bonnel, Emmanuelle Bercot. France, 2018, 104 minutes.