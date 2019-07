Des films de Louise Archambault et Sophie Deraspe sélectionnés au TIFF

Des films de Louise Archambault, Sophie Deraspe, Jeff Barnaby et Myriam Verreault font partie de la sélection canadienne du Festival international du film de Toronto, dévoilée mercredi.

Dans la section Contemporary World Cinéma, Il pleuvait des oiseaux de Louise Archambault, raconte l’histoire de trois ermites et met en vedette Andrée Lachapelle, Gilbert Sicotte, Rémy Girard, Ève Landry, Éric Robidoux et Louise Portal.

Antigone de Sophie Deraspe sera présenté dans la même section. Il s’agit d’une adaptation de la tragédie grecque classique, avec Nahéma Ricci dans le rôle titre.

Blood Quantum, de Jeff Barnaby, sera projeté en première mondiale dans la section d’horreur Midnight Madness.

Elle-Maija Tailfeathers, Kawennahere Devery Jacobs, Michael Greyeyes, Brandon Oakes, Gary Farmer et Forrest Goodluck sont parmi les vedettes de ce film d’horreur sur une communauté isolée micmaque épargnée par une épidémie de zombies.

Il s’agit du deuxième long métrage de Barnaby, qui a grandi dans la réserve micmaque de Listuguj, au Québec, et qui a fait sensation au festival en 2013 avec Rhymes for Young Ghouls.

Myriam Verreault proposera quant à elle, dans la section « Discovery », Kuessipan, adapté du roman de Naomi Fontaine. Le film raconte l’histoire de deux amies d’enfance de la même communauté innue du Québec qui réalisent qu’elles font face à des avenirs bien diférents.

Des courts métrages de Chloé Robichaud, Alexandre Dostie, Emilie Mannering, Pier-Philippe Chevigny, Ariane Louis-Seize et Theodore Ushev sont aussi au menu.

Ellen Page, David Cronenberg et bien d’autres

Un documentaire d’Ellen Page sur le racisme environnemental en Nouvelle-Écosse, une comédie noire dirigée par l’actrice Amy Jo Johnson avec Felicity Huffman et un thriller psychologique d’Albert Shin mettant en vedette David Cronenberg figurent aussi parmi les longs métrages canadiens qui seront présentés.

There’s Something in the Water, qu’Ellen Page a coréalisé avec Ian Daniel, sera présenté en première mondiale.

La vedette du film Juno, née à Halifax, examine les injustices et les blessures causées par le racisme environnemental dans sa province natale dans ce documentaire sur les femmes autochtones et d’origine africaine en Nouvelle-Écosse, qui luttent pour protéger leurs communautés, leurs terres et leur avenir.

There’s Something in the Water est aussi le titre d’un livre de l’actrice et activiste néo-écossaise Ingrid Waldron.

Au total, 26 longs métrages et 25 courts métrages figurent au répertoire canadien du festival cette année, et près de 50 % des films sont réalisés par des femmes, contre 40 % l’an dernier.

Parmi les projets annoncés précédemment qui seront au festival de cette année figurent The Song of Names de François Girard, American Woman de Semi Chellas, David Foster : Off the Record de Barry Avrich, Once Were Brothers : Robbie Robertson and The Band de Daniel Roher et Guest of Honour d’Atom Egoyan.

Amy Jo Johnson, qui a travaillé comme actrice dans Felicity et Flashpoint, présentera en première mondiale Tammy’s Always Dying. Lauren Holly, Kristian Bruun et Aaron Ashmore sont les autres membres de la distribution de ce film sur une femme et sa mère alcoolique et malade.

Dans Clifton Hill d’Albert Shin, Tuppence Middleton joue le rôle d’un menteur pathologique qui s’emmêle dans un souvenir d’enfance sur un enlèvement à Niagara Falls.

Un autre Cronenberg est également au programme, mais dans la section des courts métrages. Brandon Cronenberg, le fils du célèbre réalisateur canadien, présentera Please Speak Continuously And Describe Your Experiences As They Come To You.

Le 44e Festival international du film de Toronto se tiendra du 5 au 15 septembre.