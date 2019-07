Israël est un pays entouré d’ennemis, mais c’est sans compter les nombreuses tensions internes qui dressent souvent ses habitants les uns contre les autres. Les questions de religion et de laïcité sont au coeur de ce drame à la fois familial et choral d’Avi Nesher, décrivant les remous causés par l’annonce d’un mariage dont à peu près personne ne se réjouit, et pour cause. Pour tout dire, la famille de la future mariée fera tout pour le saboter, craignant que celle-ci ne soit complètement broyée par la communauté juive orthodoxe, et soumise à un mari aux comportements passés, et présents, pas si exemplaires. Une radiographie vigoureuse, et parfois surchargée (en personnages et en intrigues dispersés), des démons de la société israélienne, prise, comme tant d’autres, entre tradition et modernité.



L’autre histoire (V.F. de The Other Story) ★★★ Drame d’Avi Nesher. Avec Joy Rieger, Maya Dagan, Sasson Gabai, Nathan Goshen. Israël, 2019, 112 minutes.