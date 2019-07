Le 16 septembre 1976, l’inconcevable s’est produit : une montgolfière fabriquée de manière artisanale, et en secret, a permis à deux familles est-allemandes de passer à l’Ouest. Cet exploit qui allait connaître une notoriété internationale est devenu un suspense de tous les instants sous le regard de Michael Bully Herbig, surtout connu en Allemagne comme acteur comique. Le cinéaste s’attarde au caractère exceptionnel de cette folle aventure où les considérations géopolitiques sont présentes, mais toujours en retrait. Il prend même quelques libertés avec les faits historiques pour ajouter de l’adrénaline à une aventure qui en contient déjà beaucoup. De solides acteurs, dont David Kross (The Reader) et Thomas Kretschmann (The Pianist), ajoutent au caractère solide et trépidant de cette aventure entre ciel et terre.



Le vent de la liberté (V.F. de Balloon) ★★★ 1/2 Drame biographique de Michael Bully Herbig. Avec Friedrich Mucke, Karoline Schuch, Alicia von Rittberg, David Kross. Allemagne, 2018, 126 min.