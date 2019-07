Le «Joker», Bruce Springsteen et des films biographiques au TIFF en septembre

Un film montrant Joaquin Phoenix dans la peau du Joker, un drame mettant en vedette Tom Hanks dans le rôle de Fred Rogers et un film tourné lors d’un concert de Bruce Springsteen font partie des projets inclus dans la programmation du prochain Festival international du film de Toronto (TIFF).

Les organisateurs ont dévoilé mardi les premiers galas et présentations spéciales pour le festival de cette année, qui se déroulera du 5 au 15 septembre.

L’un des galas sera l’occasion de voir le thriller psychologique très attendu Joker du réalisateur de The Hangover (Lendemain de veille) Todd Phillips, mettant en vedette Joaquin Phoenix dans le rôle du célèbre personnage de DC Comics, et Robert De Niro dans celui d’un animateur de talk-show qui l’influence.

A Beautiful Day in the Neighborhood, de Marielle Heller, sera aussi présenté au festival. Le film met en vedette Tom Hanks dans la peau de l’animateur d’émission pour enfants Fred Rogers, et Matthew Rhys, dans celle d’un journaliste chargé de faire son portrait.

Bruce Springsteen aura lui aussi droit à un gala grâce à Western Stars, de Thom Zimny, un documentaire tourné lors d’un concert lors duquel le musicien interprète les pièces de son album du même titre.

La semaine dernière, un autre film sur la musique avait été annoncé par le TIFF : Once Were Brothers : Robbie Robertson and The Band, de Daniel Roher, qui deviendra le premier documentaire canadien à ouvrir le festival.

Le film de clôture sera Radioactive de Marjane Satrapi, qui met en vedette Rosamund Pike dans le rôle de la physicienne et chimiste Marie Curie.

Radioactive et A Beautiful Day in the Neighborhood font partie des nombreux films biographiques qui figurent dans la programmation.

On pourra aussi voir Judy de Rupert Goold, avec Renee Zellweger dans le rôle de la chanteuse et actrice Judy Garland.

Ford v Ferrari met de son côté en vedette Matt Damon dans la peau du concepteur automobile américain Carroll Shelby, et Christian Bale dans celle du pilote Ken Miles.

Dans Just Mercy de Destin Daniel Cretton, Michael B. Jordan incarne le célèbre défenseur des droits civils Bryan Stevenson dans une distribution incluant également Jamie Foxx et Brie Larson.

Russell Crowe, Charlie Hunnam, Nicholas Hoult et George MacKay sont parmi les vedette du film de Justin Kurzel True History of the Kelly Gang, sur un célèbre hors-la-loi.

Et Eddie Murphy incarne le comédien Rudy Ray Moore dans Dolemite Is My Name, de Craig Brewer.

Plus de 50 films ont été dévoilés pour l’édition 2019 du TIFF, mardi, dont plusieurs sont signés par des réalisateurs acclamés et font déjà l’objet de rumeurs d’Oscars.

Trois titres canadiens font partie de la programmation dévoilée : Guest of Honour d’Atom Egoyan, mettant en vedette Luke Wilson et Rossif Sutherland dans l’histoire d’un père et de sa fille ; American Woman, une fiction sur les événements entourant le groupe radical des années 1970 qui a enlevé l’héritière américaine Patty Hearst, réalisée par Semi Chellas ; et The Song of Names de François Girard, mettant en vedette Clive Owen dans le rôle d’un violoniste basé aux États-Unis qui renoue avec ses racines polonaises.