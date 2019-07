Le FFM fait relâche en 2019

Il n’y aura pas de Festival des films du Monde (FFM) en 2019 : le président fondateur de l’événement, Serge Losique, a annoncé lundi matin qu’il doit prendre une pause pour des raisons de santé, ce qui entraîne l’annulation du FFM. Et jette un doute sur son avenir possible.

Un bref communiqué diffusé par une firme de communication soutient toutefois que l’annulation de l’édition 2019 vise à « mieux préparer l’édition 2020. D’autres informations sur l’organisation de cette manifestation en 2020 vous seront communiquées sous peu. »

On indique également que M. Losique, 87 ans, n’accordera aucune entrevue « à cause de la fatigue extrême et sur l’ordre de ses médecins ». Il semble que l’annulation du festival ne surprendra pas de cinéaste ou de producteur, puisqu'« aucun film n’a été sélectionné pour l’édition de cette année ».

Cette décision de Serge Losique arrive en point d’orgue d’une longue série de déboires financiers et organisationnels qui ont marqué chaque édition du FFM depuis une quinzaine d’années.

L’an dernier, une injonction demandée par Revenu Québec avait failli empêcher la tenue du 42e FFM. Serge Losique devait plus d’un demi-million à l’État, pour des taxes et des retenues à la source perçues mais non remises. Il avait obtenu des sursis, puis payé un montant minimal sur cette dette, pour finalement arriver à présenter in extremis un événement devenu exsangue.

Fondé en 1977, le FMM éprouve des ennuis depuis le début des années 2000. Le financement public a rétréci pour disparaître complètement en 2014, contribuant à fragiliser les finances de l’événement.

Celui-ci a été secouru par M. Losique (qui y investit son propre argent), puis par une hypothèque contractée sur le cinéma Impérial (qui appartient au FFM, par le truchement d’un OBNL). Québecor a racheté tout juste avant l’édition 2017 la dette hypothécaire qui menaçait l’Impérial.

D’autres détails suivront.