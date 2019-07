Les studios Marvel dévoilent le calendrier de leurs prochains films

San Diego — Les studios Marvel, qui appartiennent au géant Disney, ont dévoilé, à l’occasion du Comic-Con de San Diego, le calendrier des prochains films de superhéros prévus pour les deux prochaines années. La Veuve noire, incarnée par Scarlett Johansson, aura pour la première fois son propre film, Black Widow, dont la sortie est prévue en mai. Le président des studios Marvel, Kevin Feige, a également confirmé des suites prévues pour Black Panther, Les gardiens de la galaxie, et Captain Marvel, sans donner plus de détails. Il a par ailleurs annoncé le retour de Blade, avec, dans le rôle du célèbre chasseur de vampires, l’acteur oscarisé Mahershala Ali. Angelina Jolie et Salma Hayek seront toutes deux à l’affiche de The Eternals en novembre 2020, dans lequel apparaîtra le premier superhéros sourd de la franchise. Il sera suivi en février 2021 par Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, le premier film Marvel avec un super-héro asiatique. Kevin Feige a également évoqué l’arrivée d’autres personnages populaires, citant les Quatre Fantastiques et des « mutants », dans une allusion apparente aux X-Men — franchise appartenant à 21 st Century Fox, mais récemment rachetée par Disney.