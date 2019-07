Le dernier homme noir de San Francisco s’appelle Jimmie, un grand rêveur, convaincu qu’une riche demeure lui revient de droit. Il fera tout pour en prendre possession, et en prendre soin, entraînant avec lui son meilleur ami, un dramaturge en puissance. Leur squat ne durera qu’un temps, mais leur bataille mettra en lumière des inégalités raciales. Portée par une authentique charge sociale et une belle envolée poétique, cette fiction est réalisée par Joe Talbot et écrite par lui-même et son acteur principal, Jimmie Fails. Deux amis, comme dans le film, qui rêvent d’un meilleur monde pour leur communauté. Malgré le ton un peu mièvre, la sincérité du rêve rend le film attachant.



The Last Black Man in San Francisco ★★★ Drame de Joe Talbot. États-Unis, 2019, 121 minutes.