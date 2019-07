Spider-Man: Loin des siens

Le deuil fut de courte durée. Quelques mois après la sortie d’Avengers : Endgame et la disparition de personnages comme Iron Man, les survivants ne peuvent les pleurer très longtemps. Car une fois encore, le monde est en péril, plus précisément quelques destinations européennes fort fréquentées, et que va découvrir Peter Parker. Il voulait laisser son costume de Spider-Man derrière lui, mais nul n’échappe à sa destinée, surtout pas un superhéros en vacances scolaires. Loin d’être funèbre, ce nouvel épisode du jeune homme-araignée, encore signé Jon Watts, affiche un peu d’humour, beaucoup de névroses adolescentes et quelques attaques monstrueuses, avec au centre un Jake Gillenhaal que l’on sent très coincé dans son costume moulant.



★★★ Drame fantastique de Jon Watts. Avec Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya, Jacob Batalon. États-Unis, 2019, 129 minutes.