À quoi ressemblerait un monde dans lequel les Beatles n’auraient jamais existé ? Un monde privé de Let It Be, de Strawberry Fields Forever, d’un iconique sous-marin jaune et d’autres innombrables hymnes à la paix et à l’amour? C’est l’intéressante prémisse que propose le film Yesterday, première collaboration entre le réalisateur Danny Boyle et le scénariste Richard Curtis. Après les quelques frissons provoqués par les souvenirs de la découverte de l’incroyable répertoire du monstre à quatre têtes, le récit devient vite captif d’une histoire d’amour d’un pathétisme peu convaincant et des bons sentiments de personnages dénués des essentiels paradoxes de l’humanité. Une occasion ratée.



Yesterday ★★ Comédie romantique de Danny Boyle. Avec Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon, Ed Sheeran. Grande-Bretagne, 2019, 116 minutes.