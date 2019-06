Neuf ans après Les petits mouchoirs, Guillaume Canet organise à nouveau des retrouvailles avec cette bande de copains qui avait séduit plus de trois millions de spectateurs français à l’époque. Or, ils ont vieilli, certains se sont brouillés, d’autres ont gagné en maturité, mais pas tous. Au centre de cette nouvelle rencontre au sommet, et dans le même cadre enchanteur, on retrouve encore Max (François Cluzet), dont le virage vers la soixantaine apparaît bien mal engagé. Entre beuveries et sauts en parachute, cachotteries et révélations fracassantes, leurs vacances traînent parfois en longueur, mais regorgent de visages sympathiques défendus par des figures familières, dont Marion Cotillard et Gilles Lellouche. Mais de là à bousculer nos projets de vacances pour les passer avec eux…





Nous finirons ensemble ★★ 1/2 Comédie dramatique de Guillaume Canet. Avec François Cluzet, Gilles Lellouche, Marion Cotillard. Laurent Lafitte. France-Belgique, 2019, 135 minutes.