Espoir, légèreté et poésie peuvent-ils fleurir au milieu des décombres et des détritus ? Les cinéastes irlandais Garry Keane et Andrew McConnell en étaient convaincus lorsqu’ils ont sillonné Gaza pendant des mois, allant à la rencontre de personnages qui ne militent que pour une seule cause : leur survie. Un quotidien harassant, ponctué de ruptures de courant, d’attaques aériennes, d’horizons bouchés et de frontières bloquées, fait d’eux des survivants. Entre le théâtre et la pêche, la musique et les flâneries sur la plage, ils s’inventent des lendemains rayonnants, souvent loin de cette prison à ciel ouvert que l’ONU a décrétée invivable à partir de 2020. Pour certains d’entre eux, spectateurs impuissants de la corruption de leurs élites, voilà des décennies qu’ils le savent…



Gaza ★★★ 1/2 Documentaire de Garry Keane et Andrew McConnell. Irlande-Canada, 2018, 91 minutes.