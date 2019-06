«The Death and Life of John F. Donovan» en salle dès le 23 août

Le premier film en anglais de Xavier Dolan, The Death and Life of John F. Donovan (Ma vie avec John F. Donovan), a finalement une date de sortie au Canada. Le long métrage, qui met en vedette une brochette de grands noms hollywoodiens, sera sur les écrans du pays à compter du 23 août. Xavier Dolan a coécrit avec Jacob Tierney le scénario du film, dans lequel un jeune acteur se remémore la correspondance jadis entretenue avec un acteur célèbre de la télévision américaine, dix ans après la mort de ce dernier. Par ailleurs, Les Films Séville ont indiqué que la date de sortie du prochain film de Xavier Dolan, Matthias et Maxime, sera annoncée jeudi.