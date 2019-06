Les flâneurs

Un peu d’optimisme…

En cette longue fin de semaine de la Fête nationale, on recommande la lecture de l’essai J’ai refait le plus beau voyage de Josée Boileau pour remonter le moral de certains qui ont le fleurdelisée un peu en berne… L’exrédactrice en chef du Devoir y dresse un portrait social, culturel et politique généralement très positif du Québec d’aujourd’hui, en faisant le pont avec notre passé et en nous comparant, le plus souvent avantageusement, avec d’autres nations. On peut ne pas partager son enthousiasme parfois débordant, mais on peut aisément se laisser convaincre qu’il y a de l’espoir…