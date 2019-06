Funérailles du cinéaste expérimental Jonas Mekas

New York — Le réalisateur américain d’origine lituanienne Jonas Mekas, figure du cinéma d’avant-garde américain, a été incinéré dimanche en Lituanie, près de six mois après son décès à l’âge de 96 ans à New York. La cérémonie de funérailles s’est déroulée en privé dans le village de Semeniskiai, où il était né en 1922, selon la radio-télévision publique LRT. « Il a toujours été profondément lié à la Lituanie à travers la dimension mémorielle présente dans ses films et sa poésie lituanienne », a souligné à l’AFP la critique d’art Lolita Jablonskiene. Durant la Seconde Guerre mondiale, Jonas Mekas avait été emprisonné dans un camp de travail en Allemagne avant d’émigrer aux États-Unis et de s’établir à Brooklyn en 1949.