Marquée par une rencontre du troisième type durant l’enfance, Molly intègre à l’âge adulte une agence ultrasecrète qui régule la présence extraterrestre sur la Terre. Transférée de New York à Londres, elle fait équipe avec un agent rebelle sur fond de possible traîtrise. Fatigue narrative il y a dans ce quatrième opus d’Hommes en noir. D’office, on sent poindre l’enchaînement laborieux alors que se succèdent deux prologues mal emboîtés. Écrit, dirait-on, en comité où tout un chacun insiste pour qu’on garde son idée, le film consiste en une course-poursuite au rythme cahin-caha. Il en résulte un assemblage disparate parfois drôle, souvent ennuyeux, et abusant du deus ex machina. Pour tout liant : ce qui est devenu le concept usuel de la série, soit une entité extraterrestre malveillante cherchant à mettre la main, la patte ou le tentacule sur un dispositif quelconque capable d’annihiler planète, galaxies, alouette. On tourne en rond.



Hommes en noir : International (V.O. et V.F.) ★★ Comédie de science-fiction de F. Gary Gray. Avec Tessa Thompson, Chris Hemsworth, Liam Neeson, Rebecca Ferguson, Emma Thompson. États-Unis, 2019, 115 minutes.