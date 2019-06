Comme son prédécesseur, The Secret Life of Pets 2 s’interroge avec un humour rafraîchissant sur ce que peuvent bien fabriquer nos animaux domestiques lorsque nous les laissons seuls à la maison. Porté par trois intrigues inégales formant un tout plutôt incohérent, le film demeure d’une indéniable efficacité, notamment grâce à de remarquables animations et à de désopilants et ingénieux clins d’oeil aux comportements à la fois irrésistibles et exaspérants de ces petites bêtes. Amusant et adorable, à l’image de ses héros.



Comme des bêtes 2 (V.F. de The Secret Life of Pets 2) ★★★ Film d’animation de Chris Renaud et Jonathan Del Val. Avec les voix de Kevin Hart, Tiffany Haddish, Harrison Ford et Patton Oswalt. États-Unis, 2019, 86 minutes.