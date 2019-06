Apprendre le 3D et les effets visuels à Excentris

L’ancien complexe cinématographique Excentris à Montréal accueillera une nouvelle faune friande de cinéma à l’automne. L’École supérieure des métiers artistiques (ESMA) y offrira son programme d’animation 3D et d’effets visuels. La formation « sera en totale adéquation avec les besoins et forces du marché québécois » et de ses nombreux studios d’arts numériques, promet l’École, créée en 1993 à Montpellier. Les salles du complexe ont été préservées et serviront à la formation et à la projection du travail des étudiants de l’ESMA, qui partagera ses locaux avec le collège Salette (spécialisé en design graphique et Web) et le collège Marsan (consacré à la photographie).