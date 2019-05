Jean-Claude Labrecque, le cinéaste de la mémoire du Québec, s’éteint à 80 ans

Rarement la devise Je me souviens aura trouvé adepte plus fervent que Jean-Claude Labrecque. Ce pionnier du cinéma direct offrit au Québec, en plus d’un demi-siècle de carrière, la plus importante banque d’images de sa Révolution tranquille. Témoin et archiviste, ce maître de la caméra s’est éteint dans la nuit du 31 mai entouré de ses trois fils, au Centre hospitalier de l’Université de Montréal.

La silhouette ronde et la chaleur du grand mémorialiste nous hanteront longtemps, comme l’acuité de son regard posé sur sa société en marche. Il aura forgé notre histoire, tant artistique que sportive et politique, issu de l’époque où les caméras devenues légères, portées à l’épaule, allaient donner le feu vert aux grandes explorations humaines et stylistiques.

Sa santé chancelait depuis plusieurs années avec l’usure du coeur et du corps, d’autant plus affecté par l’hospitalisation ces derniers mois de sa compagne, l’ancienne critique de cinéma du Devoir Francine Laurendeau, mais l’esprit alerte et la mémoire vive, vrai puits d’anecdotes et jamais avare de témoignages. « Dans chaque film que j’ai fait, j’ai toujours essayé, souvent sans m’en rendre compte, de maîtriser la technique, mais surtout d’être à hauteur d’homme », expliquait-il.

C’est sous ce titre, À hauteur d’homme en 2003, que le cinéaste remporta le Jutra du meilleur documentaire pour avoir si bien suivi de l’intérieur la campagne de Bernard Landry. Jean-Claude Labrecque aura été comblé d’honneurs mérités, lauréat au Québec du prix Albert-Tessier, pour l’ensemble de son oeuvre en 1992, l’année suivante adoubé Chevalier de L’Ordre des arts et de lettres par la France, primé de l’Ordre national du Québec en 2009, puis de l’Ordre du Canada en 2010. La soirée des Jutra lui avait décerné son laurier hommage en 2012.

Pour la suite du monde

Monteur, scénariste, producteur, cinéaste et caméraman de haut vol, il aura tâté de tous les métiers du cinéma. Ce lauréat du Prix Albert-Tessier en 1992 et du prix hommage aux Jutra 2008 a tenu la caméra à Cinecitta pour un film sur Antonioni, assisté au tournage de Juliette des esprits de Fellini, attrapant au passage des fragments de l’histoire du septième art. Ainsi s’est forgée également sa légende.

On lève notre chapeau au documentariste des moments phares du Québec, de La Visite du général de Gaulle en 67 (captant son célèbre cri : « Vive le Québec libre ! ») à La Nuit de la Poésie (1970), cette immense fête de la parole dont il a filmé aussi des suites, en passant par la coréalisation des Jeux de la XXIe Olympiade.

En fiction comme au documentaire, il aura exploré les ambiguïtés de l’Affaire Coffin, grande saga judiciaire du Québec des années 50, la poésie fragile de Marie Uguay évanouie dans la fleur de l’âge, le destin dramatique du compositeur et pianiste André Mathieu, le culte entourant le Frère André, les années parisiennes de Claude Léveillée auprès d’Édith Piaf à travers l’exceptionnel 67 bis, boulevard Lannes (1990). Grâce à lui, l’écran sut préserver l’aventure théâtrale des Compagnons de Saint-Laurent, la grâce lyrique de Félix Leclerc, l’énergie créatrice du poète exploréen Claude Gauvreau.

C’est aussi comme brillant directeur photo de films emblématiques que Jean-Claude Labrecque s’inscrit dans les mémoires. Derrière la caméra du Chat dans le sac de Gilles Groulx, de La vie heureuse de Leopold Z de Gilles Carle, d’À tout prendre de Claude Jutra, de The Ernie Game de Don Owen (où Leonard Cohen entonne The Stranger Song), de La neuvaine de Bernard Émond, et de tant d’autres oeuvres marquantes, son oeil a nourri notre imaginaire pour la suite du monde.

« Si je n’avais pas été cinéaste, j’aurais été archiviste, aimait-il répéter. Parce que je viens de Québec, où l’histoire était sous nos pas. »

Né à Québec

Né dans la capitale en 1938, orphelin bientôt endeuillé de ses parents adoptifs, Jean-Claude Labrecque avait gagné tôt sa vie comme photographe entre mariages et enterrements dans son quartier de Limoilou.

C’est le réalisateur Paul Vézina qui lui enseigna le métier. Pour l’Office National du film, il arpenta ensuite le Québec et le Yukon, à titre d’assistant caméraman. Bientôt directeur photo, Jean-Claude Labrecque possédait le don rare (comme Michel Brault) de sentir la présence musicale de l’image, son rythme, son éclairage. Il serait demeuré à Québec, sa ville adorée, mais la métropole attirait les travailleurs du « kodak », selon ses mots, avec la force d’un aimant.

En 1965, son premier film, le court métrage 60 cycles, sur le Tour cycliste du Saint-Laurent, lui avait valu avec raison pour ses prouesses techniques, une quinzaine de prix.

Le cinéma social fut sa tasse de thé. Déjà sa première fiction Les smattes en 1972, avec les frères Pilon, était campée dans un petit village gaspésien au bord du gouffre.

Jean-Claude Labrecque a réalisé des fictions plus intimes, autobiographiques, en miroirs d’époque — toujours teintées d’esprit documentaire —, comme son grand film Les vautours en 1975 (premier rôle de Gilbert Sicotte, ici aux côtés de Monique Mercure) sur la solitude d’un adolescent victime des rapacités d’héritage de ses tantes; largement inspiré de son passé. En 1984, Les années de rêve reprenait les mêmes personnages, montrant le désenchantement et les joies d’une génération qui a rêvé haut sans prévoir les cahots de la route.

Le cinéaste aurait bien créé un triptyque en adjoignant à ces deux films un pré sequel, comme on dit : Le fou du prince devait remonter l’enfance du héros alter ego dans son pensionnat aux côtés du jeune prince Sixte de Bourbon-Parme, réfugié à Québec avec ses parents durant les années de guerre, mais il n’avait pas réussi à le financer, trop associé aux images du réel pour rebondir facilement en fiction.

Son fils Jérôme, également photographe, lui avait consacré un documentaire en 2001 : Jean-Claude Labrecque, cinéaste contemporain. Huit ans plus tard, avec sa compagne, la journaliste Francine Laurendeau, il avait publié chez Art global Souvenirs d’un cinéaste libre, où il remontait son parcours.

Son dernier documentaire Sur les traces de Maria Chapdelaine en 2015 remontait le cours de l’adaptation du roman de Louis Hémon par le Français Julien Duvivier en 1934 à Péribonka (avec Jean Gabin et Madeleine Renaud). On le retrouvait à l’affiche du documentaire Le vieil âge et l’espérance de Fernand Dansereau, en avril dernier.

À coups d’archives retrouvées et d’interviews, sa vocation de mémorialiste aura trouvé sans relâche de nouvelles pépites à tirer d’un passé qui menaçait de s’évanouir. Grand chercheur d’or tout au long de sa route, on lui doit nos plus précieux trésors sauvegardés. On s’ennuie déjà de sa personnalité vibrante aussi.