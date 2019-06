Elle vient de France, et de la littérature romanesque, mais aussi d’une tradition de cinéastes québécois errants pour qui le territoire du Québec reste encore à conquérir. Dans ce documentaire à la frontière du film-essai, Claire Legendre fait un bien beau voyage, mettant le cap sur l’île d’Anticosti, prétexte pour aller à la rencontre de merveilleux naufragés de « l’économie du non-sens » se tenant loin de ce tumulte. C’est aussi un périple au fond d’elle-même, prétexte romantique et poétique pour embrasser l’immensité des paysages qui défilent le long de ses traversées sur des bateaux le plus souvent déserts. Et du début à la fin, c’est une escapade apaisante et hypnotique donnant de grandes envies de prendre le large.



Bermudes (Nord) ★★★ 1/2 Documentaire de Claire Legendre. Québec, 2018, 71 minutes.