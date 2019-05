Coup de coeur et coup de gueule en direct de la Croisette

Coup de coeur: ça achève…

On ne veut pas vous faire le coup de la journaliste fatiguée, mais quand même…

En ce dernier jour de festival (le palmarès est samedi), faut voir ici l’épuisement gagner les festivaliers, qui grognent et râlent. Oui, pour les bons films, mais ce marathon d’oeuvres vues à la file qui ne vont pas nécessairement ensemble, crée une sensation de vertige. Alors, on se dit : Vivement un peu de calme ! Ça viendra bientôt, allez…

Coup de gueule: le party de fesses de Kechiche

Les interminables scènes dans une boîte de nuit du Mektoub, My Love, qui composent l’essentiel du film de 3 h 28 d’Abdellatif Kechiche, le cinéaste de La vie d’Adèle nous ont saoulés. Une overdose de musique techno, de belles filles qui dansent au poteau. Le cinéaste affiche un fantasme évident pour les foufounes électriques et trépidantes. Mais pas d’histoire comme tel. Ce film a créé l’événement, et pour certains qui le jugeaient porno, le scandale. C’est la polémique de cette édition, qui manquait jusqu’ici de protestations virulentes.