Coup de coeur et coup de gueule en direct de la Croisette

Coup de coeur : la mémoire de Beaudin

Le film français, grand organe de presse lu par tous les festivaliers au quotidien, a consacré un article dans son édition de jeudi à la mort du cinéaste québécois Jean Beaudin. On ne disparaît jamais complètement des mémoires ici. Et avec un survol de carrière, le texte rappelle qu’en 1977, J.A Martin Photographe avait valu à Monique Mercure le prix d’interprétation féminine (ex aequo avec Shelley Duval pour 3 femmes de Robert Altman). Il évoque aussi la présence à « Un certain regard » de son Being at Home With Claude en 1992. Plus de fantômes que de vivants racontent l’histoire de Cannes.

Coup de gueule : le brouillard

On ne veut pas se plaindre durant un festival qui présente tant de bons films, mais l’atmosphère cannoise n’était pas la même sous le soleil de la Côte d’Azur. Or, sur cette édition, pèse un drôle de brouillard, qui aura du moins chassé la pluie. Les badauds sont peu nombreux à flâner sur la Croisette, les montées des marches se font sous la fraîche, et ce cru, si exceptionnel, se vit aussi sous une bulle nuageuse qui accentue l’impression de vivre dans un univers parallèle.