Le film «Matthias et Maxime» de Xavier Dolan ovationné à Cannes

Avec une ovation de huit minutes à sa projection de gala, Matthias et Maxime de Xavier Dolan a reçu un excellent accueil au Grand Théâtre Lumière, en compétition, ce mercredi.

La réception du film dans lequel le jeune cinéaste de Mommy se donne la vedette auprès de Gabriel D’Almeida Freitas, a beaucoup ému Dolan : « Ça a fait quand même dix ans que je suis débarqué à Cannes avec J’ai tué ma mère, a-t-il lancé après la projection. Ça a été tellement enrichissant avec des rencontres et des moments comme celui-ci. »



La salle, où se retrouvaient Marion Cotillard et plusieurs personnalités françaises et québécoises était pleine à craquer.

Matthias et Maxime était présenté en grande première, mercredi après-midi.

Le film raconte l’histoire de deux amis d’enfance, qui s’embrassent pour les besoins d’un court métrage amateur. Cependant, après ce baiser d’apparence anodine, un doute récurrent s’installe, confrontant les deux garçons à leurs préférences, ce qui bouleversera l’équilibre de leur cercle social et de leurs existences.

En entrevue avec le réseau de télévision du festival, Xavier Dolan dit avoir réalisé ce film pour « parler de ses amis ».

Il s’est défendu d’avoir fait un long métrage « lourd » en raison des questions existentielles qui marquent ses personnages.

Odile Tremblay est l’invitée du Festival de Cannes.