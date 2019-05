Coup de cœur et coup de gueule en direct de la Croisette

Coup de cœur : Delon et les femmes

La palme d’or d’honneur lui est décerné ce dimanche sous protestations pour cause de déclarations misogynes et homophobes passées. On est allés à sa rencontre de presse, où Alain Delon nous a quand même dit ceci : « Ce sont les femmes qui m’ont aimé, qui m’ont fait faire ce métier, qui se sont battues pour que je puisse le faire. » Il leur lève son chapeau aussi.

Coup de gueule : par ici le marché noir !

Ici, dans les rangs des non accrédités, trouver une invitation pour un film ou une soirée courue tient du parcours du combattant, et les endimanchés à la porte du Palais réclament à tous une invitation en trop. Mais parfois, des individus vous en offrent à prix d’or) et à voix basse, car un marché noir prohibé, une filière russe semble-t-il, trouve sa voie. Le site américain Deadline révélait pour sa part que le dîner dans la villa de Leonardo DiCaprio, le 22 juin prochain, se monnayait au prix de… 13 500 $.

Odile Tremblay est l’invitée du Festival de Cannes.