Le Devoir à Cannes: Ken Loach, caméra au poing

Militant gauchiste de la première heure, jamais le Britannique Ken Loach n’aura remisé ses convictions. Le cynisme et l’individualisme des dernières décennies auront eu raison de tant de ses compagnons d’armes… Ces courants de société roulaient sur son dos sans l’atteindre ; lui, l’éternel défenseur des obscurs et des sans-grade, à l’indignation inentamée.

À ses yeux, plus ça va, plus ça empire. La course à la performance prend le mors aux dents à l’heure où les algorithmes pressurisent les humains dans un monde du travail sans pitié. Son indignation est son drapeau rouge, son style réaliste, sa signature. Ce vétéran de Cannes est ici chez lui.

Lui qui avait déclaré, après sa Palme d’or de 2016 pour Moi, Daniel Blake, vouloir ranger sa caméra n’aura pu s’y résoudre. Tant de choses restent à dire et tant d’injustices à dénoncer. Et le militantisme garde son homme vert. On finit par penser qu’il ne quittera le cinéma que les pieds devant.

Le cinéaste de Raining Stones et de Bread and Roses affiche un radicalisme politique, critiqué dans son pays, mais auquel notre monde de folles disparités donne hélas raison.

Le voici de retour en compétition sur la Croisette avec un nouveau drame social dans sa veine intimiste, Sorry We Missed You, et le concours de son fidèle scénariste Paul Laverty.

Rythme infernal

À 83 ans, Ken Loach a vu 19 de ses films sélectionnés ici, dont 14 en compétition. La Palme, il l’a reçue deux fois (sa première en 2006 avec Le vent se lève), mais il récolta sur son parcours global sept prix cannois. La troisième Palme d’or demeure un plafond de verre qu’aucun des huit doubles palmés n’a jamais atteint. Elle lui échappera sans doute. On le prédit.

Dans l’esprit de Moi, Daniel Blake, le cinéaste brosse ici le portrait d’une famille dévorée par le système. C’est la condition des petits travailleurs de précarité qui l’inspire, ceux qui bossent à temps partiel ou comme indépendants, une main-d’oeuvre ballottée, exploitée, déshumanisée par des contrats qui l’égorgent, pour suivre le rythme infernal d’une production dominée par les nouvelles technologies, au mépris des besoins intimes de chacun.

Photo: Alberto Pizzoli Agence France-Presse

Sorry We Missed You aborde l’exploitation des damnés de la terre et son impact sur la vie d’une famille.

On y suit à Newcastle le père, Ricky (Kris Hitchen, moins charismatique que plusieurs de ses acteurs précédents). Après avoir enchaîné de petits boulots, cet homme honnête s’achète une camionnette pour devenir chauffeur-livreur de marchandises vendues en ligne afin d’aider sa famille à relever la tête. Mais ce n’est qu’une franchise. Un tyrannique patron l’exploite et le rançonne, alors que des satellites rendent compte du moindre de ses mouvements, le forçant à uriner dans une bouteille et à s’épuiser pour accélérer la cadence des livraisons.

Quant à son épouse Abby (Debbie Honeywood, très bien), elle travaille comme aide domicile auprès de personnes âges, corvéable à merci, d’une grande humanité, mais au bord de la crise de nerfs elle aussi. D’autant plus que leur fils ado fait des bêtises et qu’ils manquent de temps pour s’en occuper, ajoutant au sentiment d’impuissance. Leur fillette lumineuse brille comme une étoile dans ce foyer en implosion.

Victime d’un système

La sympathie de Ken Loach pour la classe ouvrière le pousse souvent à créer des héros sans grands défauts, sinon ceux que le stress leur impose.

C’est du moins la faiblesse de Sorry We Missed You. L’identification du spectateur devient aisée quand les personnages sont à ce point victimes d’un système aveugle et sourd qui les mène à leur perte. Que Ricky doive se rendre au poste de police pour récupérer son fils, qu’il se fasse tabasser et voler par des malfaiteurs, c’est toujours lui qui va casquer : on l’a compris d’avance. Il est foutu.

Le scénario aurait pu plonger davantage par ailleurs dans la psyché de l’ado et les liens intimes du couple. Ce n’est pas le film de Loach le plus fin et le mieux tissé en ce sens. Les scènes d’intimité familiale, souvent agressives, parfois joyeuses, paraissent trop brèves. Ce sont elles pourtant qui confèrent au film son émotion et sa grâce, elles qui portent le mieux ce message à livrer.

Sorry We Missed You expose une théorie, soit. Reste qu’on a intérêt à l’entendre.

Ken Loach est passé maître dans l’art de dévoiler à quel point la mécanique capitaliste s’emballe en détruisant des vies au détour. Cette fois, les nouvelles technologies apparaissent comme de nouveaux outils de domination s’ajoutant à ceux qui ont déjà fait leurs preuves.

Le cinéaste et son scénariste se documentent énormément avant de brosser des milieux de vie. Les conditions de travail exposées leur ont été décrites de l’intérieur. Ils posent avec ce film des questions cruciales : est-ce le monde que nous voulons, celui où des livreurs subissent de pareilles pressions pour éviter au consommateur de se déplacer dans un magasin ? Est-ce que cette course au profit à laquelle carbure la logique du marché est vraiment viable ? Est-ce que l’humanité n’y égare pas sa substance même ?

On n’osera le contredire là-dessus.