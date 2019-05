«Zagros»: tisserands sans pouvoir

Loin de l’agitation et de la pollution persistante de Téhéran, la capitale de l’Iran, des peuples nomades persistent à vivre selon leurs us et coutumes, un choix souvent difficile dans un pays lui-même fragilisé parce que mis au banc des accusés par la communauté internationale. C’est le cas pour les Bakhtiaris, eux dont la peau semble sculptée par la dureté implacable des paysages montagneux qu’ils ratissent depuis le XVe siècle.

Comme un pied de nez au capitalisme, et à son rythme frénétique, ils maintiennent bien vivante la fabrication de tapis faits de laine de mouton, un processus qui relève quasiment du rituel religieux. Voilà sans doute pourquoi les documentaristes Ariane Lorrain et Shahab Mihandoust s’approchent d’eux à pas feutrés dans Zagros, une délicatesse qui évoque parfois celle de Pierre Perrault et de Michel Brault. Eux aussi jadis furent émerveillés par des techniques d’un autre temps, soit les préparatifs de la pêche au marsouin par les habitants de L’Isle-aux-Coudres dans Pour la suite du monde. À la seule différence que les Bakhtiaris ont poursuivi sans interruption ce travail harassant, et ce, depuis des temps lointains.

Les monts Zagros, qui se moquent des frontières de l’Irak et de l’Iran, n’ont rien de luxuriant, et leur caractère désertique ajoute à la difficulté de maintenir bien vivante cette pratique artisanale qui rivalise de patience avec les moines copistes du Moyen Âge : la confection d’un seul tapis peut prendre jusqu’à deux ans. Ces gestes précis, répétitifs, sont exécutés par des femmes à la détermination tranquille, mais qui ne camouflent pas leurs sentiments face à la dureté d’un métier qui rapporte (très) peu.

C’est aussi le constat de ces teinturiers devant leurs grandes cuves, scrutant les mutations chimiques qui donneront mille couleurs à une laine minutieusement recueillie de troupeaux pas toujours dociles. Au milieu de cette immensité aride, là où les journées sont longues et accablantes et les nuits parfois glaciales, il n’est guère surprenant que les enfants de ces travailleurs acharnés soient réticents à poursuivre une tradition aussi ingrate. Même les autorités religieuses du pays les voient d’un mauvais oeil ; leur nomadisme les agace sans doute davantage que leur gagne-pain…

Portés par un désir d’observer sans s’incruster, de capter l’essentiel de leurs gestes comme s’ils allaient bientôt se perdre dans l’industrialisation triomphante ou les remous géopolitiques, Ariane Lorrain et Shahab Mihandoust débarquent en ces contrées sur la pointe des pieds. Eux-mêmes d’origine iranienne, mais tout aussi Québécois et un peu citoyens du monde, ils captent la parole humble et les rituels parfois harassants de ce clan dont on sait si peu de choses. À chaque étape de la confection de ces splendeurs débordantes de couleurs et de motifs finement exécutés, ils y injectent une part profonde de leur humanité. Cela ne leur rapporte aucune gloire, à peine quelques sous, mais comme ils le disent si bien : l’amour ne s’explique pas, il se vit. Un tapis à la fois.

★★★ 1/2 Documentaire d’Ariane Lorrain et Shahab Mihandoust. Canada, 2018, 58 minutes. Version originale en farsi et lori avec sous-titres français ou anglais.