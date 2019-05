Coup de coeur et coup de gueule en direct de la Croisette

Coup de cœur : chapeau à Ladj Ly !

Photo: Laurent Emmanuel Agence France-Presse

Coup de gueule : la misère humaine

Photo: Laurent Emmanuel Agence France-Presse

Non seulement son film Les Misérables — une œuvre coup de poing sur une banlieue multiethnique dans la lignée de La Haine de Kassovitz — a enflammé une bonne partie de la critique, mais cet enfant de la cité des Bosquets, qui habite toujours son berceau d’immigrés (où le taux de chômage est de 40 %), y a fondé une école de cinéma gratuite pour les apprentis Spike Lee de son coin défavorisé.La télé et les médias sociaux présentent le côté glamour de Cannes. Nombreux sont ceux pour qui le festival est une vraie machine à rêves. Reste que les paillettes côtoient sur la Croisette de la misère humaine et une sorte de violence qui éclate sans crier gare. Au sortir du Palais le soir, il y a tantôt un esclandre, tantôt quelqu’un qui s’écrase au sol. Et tant de mendiants descendent vers la baie cannoise en espérant tirer quelques sous des gens riches et célèbres. C’est le choc des mondes qui frappe ici.