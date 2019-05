Des peines sévères pour des relations sexuelles hors des liens sacrés du mariage : la menace plane encore au Maroc, et selon la cinéaste Meryem Benm’Barek, il n’est pas rare qu’une mère célibataire accouche dans la clandestinité, pour éviter l’opprobre et l’emprisonnement. Elle nous raconte l’histoire de l’une d’entre elles, forcée de dévoiler l’identité du père, elle d’un milieu aisé, et lui issu d’un quartier populaire de Casablanca. Ce n’est pas le seul choc que subiront ces deux familles, avec au centre Sofia (Maha Alemi), qui n’est pas qu’une simple victime des circonstances. Un portrait puissant, palpitant et nuancé d’une société en mutation, traversée par des forces contradictoires, toujours minée par un patriarcat qui empoisonne aussi la vie des hommes. Meryem Benm’Barek en fait d’ailleurs une étonnante démonstration dans une finale surprenante.



Sofia ★★★ 1/2 Drame de Meryem Benm’Barek. Avec Maha Alemi, Lubna Azabal, Sarah Perles, Faouzi Bensaïdi. France−Belgique−Qatar, 2018, 86 minutes.