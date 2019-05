Jane Campion de retour au grand écran

Photo: Michael Loccisano Getty Images / AFP

La scénariste et réalisatrice de La leçon de piano, l’oscarisée Jane Campion, revient au grand écran avec Le pouvoir du chien (V.F. de The Power of the Dog) adapté du roman de Thomas Savage. Le Québec tient une place dans ce retour puisque c’est le producteur Roger Frappier, détenteur de ce roman publié en 1967, qui le lui a mis entre les mains. Le film, avec Benedict Cumberbatch et Elisabeth Moss, raconte la guerre à laquelle se livrent deux frères partageant une grosse ferme du Montana. Jane Campion s’est dite « hantée » par cette « histoire sublime » qui mêle virilité, nostalgie et trahison. Le pouvoir du chien est produit par SeeSaw Films, Big Shell Films Production et la québécoise Max Films (présidée par Frappier, derrière Le déclin de l’empire américain et Maelström) en association avec Brightstar.