Téléfilm: le milieu du cinéma québécois toujours préoccupé

Photo: iStock

Dans une missive destinée à G. Grant Machum, président intérimaire du conseil d’administration de Téléfilm Canada, le milieu du cinéma québécois a de nouveau fait part de ses « inquiétudes » après la « perte d’une expertise essentielle » au sein de l’organisme. Le 30 avril, Téléfilm a congédié sans préavis trois de ses dirigeants : Michel Pradier (directeur du financement des projets), Roxane Girard (directrice des relations d’affaires et de la coproduction) et Denis Pion (directeur des services administratif et corporatif). La raison de ces licenciements n’a pas été divulguée. Depuis près d’un mois, l’organisme fédéral est au coeur d’une polémique après que La Presse eut révélé début avril que le financement de plusieurs projets de longs métrages francophones se faisait toujours attendre, faute de subsides. Dans leur lettre, neuf organismes – représentant la voix des techniciens, producteurs, réalisateurs, scénaristes et comédiens – réclament une rencontre « dans les plus brefs délais » avec M. Machum et le reste du CA de Téléfilm.