Téléfilm: le NPD demande des explications

Photo: NPD

Dans le contexte des problèmes de financement majeurs du volet francophone de Téléfilm Canada, le porte-parole du Nouveau Parti démocratique en matière de Culture et de Patrimoine, Pierre Nantel, demandera mardi à l’organisme fédéral de s’expliquer sur les récents départs au sein de sa direction. Le 30 avril, le directeur du financement et des projets, la directrice des relations d’affaires et de la coproduction et le directeur de l’équipe information ont été congédiés sans explication par la nouvelle directrice générale de l’organisme, Christa Dickenson. M. Nantel invitera également Téléfilm à détailler ses priorités de financement. Selon ce qu’a rapporté l’un des directeurs limogés, l’enveloppe vouée aux films en français pour 2019-2020 est vide.