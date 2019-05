Tarantino sera à Cannes

Photo: Andrew Cooper Sony-Columbia Pictures / AP

Paris — Quentin Tarantino a rejoint jeudi la liste des prestigieux réalisateurs en compétition pour le Festival de Cannes. Once Upon a Time… in Hollywood, avec Leonardo DiCaprio et Brad Pitt revisite le Los Angeles de 1969 à travers l’histoire d’une vedette de télévision et de sa doublure. Le nom de Tarantino, était sur toutes les lèvres depuis plusieurs mois, mais le délégué général du Festival, Thierry Frémaux, avait dit à la mi-avril que le film était encore au montage, avant d’annoncer jeudi qu’il serait bien en lice. Mektoub my Love : Intermezzo, d’Abdellatif Kechiche, Palme d’or en 2013 avec La vie d’Adèle, viendra également rejoindre la liste des 19 titres déjà annoncés en compétition à la mi-avril par les organisateurs, qui se réservaient la possibilité d’en ajouter de nouveaux.