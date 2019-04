Le Rockefeller Center se transforme en musée éphémère

Photo: Timothy A. Clary Agence France-Presse

New York — Le célèbre Rockefeller Center, à New York, avec ses esplanades et ses bâtiments Art déco, s’est transformé jeudi et jusqu’à la fin de juin en musée, accueillant 20 sculptures et installations, dont certaines politiquement engagées. L’exposition a été organisée par le groupe Frieze, qui organise plusieurs foires d’art contemporain, notamment à Londres et à New York (du 2 au 5 mai). Une seconde exposition est déjà prévue pour l’an prochain. Les oeuvres sont toutes à vendre. Le commissaire de l’exposition, Brett Littman, dit avoir tenu à choisir des artistes d’origines variées, notamment hispaniques et africains, et insisté pour qu’il y ait des femmes — quatre au final.