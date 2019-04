Changement de décor, mais pas de ton pour le cinéaste belge Joachim Lafosse (Nue propriété, À perdre la raison, L’économie du couple). Cet habitué des huis clos étouffants et des règlements de compte familiaux transporte sa caméra dans les immensités désertiques du Kirghizistan (reconstitué en partie au Maroc). Au milieu de paysages arides et majestueux, une mère aux abois et un fils colérique semblent effectuer le voyage de la dernière chance, celui qui pourrait les réconcilier ou les séparer à jamais. Dans le style rigoureux et énigmatique qui est le sien, Lafosse adapte à sa manière le roman de Laurent Mauvignier, et peut compter sur deux acteurs de talent, Virginie Efira et le jeune Kacey Mottet Klein. Ils étaient fin prêts à monter à cheval, mais aussi à défendre coûte que coûte ce récit parsemé de mystères, de silences, de remontrances et d’affrontements avec les éléments.



Continuer ★★★ Aventures de Joachim Lafosse. Avec Virginie Efira, Kacey Mottet Klein, Diego Martin, Damira Ripert. France−Belgique, 2018, 84 min.