Sorti l’an dernier à pareille date, Avengers. La guerre de l’Infini se sera essentiellement révélé être une mise en place de ce très attendu Avengers. Phase finale. Cet ultime opus ne perd pas de temps à plonger dans l’action, ce qui est heureux puisque le film dure trois heures. Résulte de cette gageure le mélange attendu de séquences d’action haletantes, d’effets spéciaux époustouflants, d’humour salutaire… et de moments émotionnels souvent insistants. Hélas, alors qu’arrive l’affrontement final, on va de reports en épilogues, étirant là où l’on devrait resserrer. La conclusion de la saga de l’Infinité s’avère ainsi insatisfaisante, un brin opportuniste et larmoyante.



Avengers. Phase finale (V.F. de Avengers : Endgame) ★★ 1/2 Aventures d’Anthony et Joe Russo. Avec Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson. États-Unis, 2019, 181 minutes.