«Diane»: portrait de femme

Vous avez déjà vu Mary Kay Place. Souvent même, mais sans doute seriez-vous embêté de dire où et quand. C’est que l’actrice, l’une des plus douées de sa génération en passant, s’est surtout faite une spécialité des rôles de soutien, dits de composition, d’autant plus virtuoses qu’ils n’attirent pas indûment l’attention. Par choix, ou parce que l’industrie, ingrate, pousse volontiers les comédiennes sur cette voie une fois franchi le cap de la quarantaine. Sachant cela, la retrouver à 71 ans non seulement dans un premier rôle, mais livrant qui plus est l’interprétation de sa carrière, s’avère particulièrement satisfaisant sur le plan cinéphile.

Pour vous situer, Mary Kay Place fut de la distribution du mémorable Les copains d’abord (The Big Chill, 1983), où elle jouait Meg, la professionnelle célibataire décidée à avoir un enfant seule sur fond de retrouvailles entre amis. Plus récemment, elle se révéla à la fois fascinante et détestable en matriarche mormone manipulatrice dans la série Big Love, à HBO.

Dans le premier long métrage de fiction de Kent Jones, documentariste accompli (Hitchcock/Truffaut, 2015) ayant bénéficié du soutien de Martin Scorsese en tant que producteur, Mary Kay Place tient le rôle-titre de Diane, baby-boomer retraitée, veuve et mère d’un fils, Brian, sur qui elle veille toujours. Quoique là-dessus, en dépit d’un amour évident, on devine qu’elle n’avait pas envisagé de s’occuper de lui de la sorte, si longtemps.

C’est que Brian est un toxicomane plus ou moins fonctionnel. On ne sait pas ce qu’il consomme mais on s’en doute, de la même manière qu’on ne connaît pas, initialement, le fond de la pensée de Diane tout en ayant une bonne idée sur la question. Cela, parce que Mary Kay Place et ses partenaires offrent un jeu d’une justesse sans faille, mais aussi grâce à des dialogues d’un naturel confondant.

La vraie vie

En effet, Kent Jones, également scénariste, a écrit des répliques révélatrices dans tout ce qu’elles ne disent pas mais laissent entendre, suggèrent. Ici, les échanges se déroulent comme dans la vraie vie lorsque des gens qui se connaissent de longue date se parlent : ils n’ont pas à expliquer et à mettre en contexte leurs propos, puisque les uns et les autres savent. Les interprètes comblant les trous d’un regard, d’un silence, le spectateur n’y perd pas en compréhension. À raison, c’est là une qualité, rare, qui a été beaucoup signalée lors du dévoilement du film au Festival de Tribeca.

Même impression d’authenticité, d’être le témoin privilégié de l’existence de cette femme finalement pas si ordinaire, lorsqu’on suit Diane chez une vieille connaissance éprouvée à qui elle apporte un plat cuisiné, ou dans un restaurant où elle a ses habitudes avec une confidente, ou encore à l’hôpital où se meurt dignement une amie…

L’ouverture du film montre d’ailleurs Diane endormie au chevet de cette copine-là, qui la couve d’un œil à la fois amusé et las. Réveillée en sursaut, Diane se confond en excuses ; l’autre ne s’en formalise pas : on comprend à leur air, au ton de leur voix, qu’elles sont au-delà de tout ça. Le montage coupe au moment précis où leurs mains se touchent, complices, annonçant un film qui sera certes émouvant, mais pas sentimentaliste.

Ce que la suite confirme, et c’est une excellente chose, puisque la vedette n’a pas son pareil pour la demi-teinte. Généreuse, impatiente, attentive, brusque : Diane est une masse de contradictions attachante, car reconnaissable, humaine. Elle a beau être d’un naturel dévoué, elle est capable d’exploser, comme lorsque les mensonges grossiers de son fils viennent à bout de sa bonne volonté : on peut aimer sa progéniture inconditionnellement et être en même temps excédé par elle.

Chaque instant

Campé dans une petite ville de Nouvelle-Angleterre, le film consiste en une succession de vignettes où le cinéaste privilégie des plans d’ensemble relativement serrés, intimistes, qu’il ponctue de détails significatifs montrés en gros plans. À nouveau, la manière est dénuée de toute affectation, atteignant un réalisme parfait.

Graduellement, on apprend à connaître Diane, découvrant qui elle est, un peu qui elle fut, et de quelle manière l’hier éclaire ou assombrit parfois l’aujourd’hui. Tout cela, là encore, évoqué sans jamais être explicité.

La mort est omniprésente dans le film, où que la protagoniste regarde : celle qui attend son amie à l’hôpital, celle qui frappe ses compagnons de jeunesse devenus vieux sans s’en apercevoir, celle enfin qu’elle sent rôder autour de son fils…

Or, par quelque paradoxe dont certains films ont le secret, celui de Kent Jones déborde de vie, à l’instar de son héroïne. Une vie d’autant plus précieuse que Diane est arrivée à un stade où elle comprend que si, derrière, son passé est plus vaste que l’avenir qui file devant, raison de plus pour profiter de chaque instant. Furieusement.