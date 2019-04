«Continuer»: un désert entre mère et fils

Les batailles psychologiques au sein d’une même famille et au milieu d’environnements étouffants, le cinéaste belge Joachim Lafosse (Nue propriété, À perdre la raison, L’économie du couple) en a fait sa spécialité, et ses films sont reconnaissables à ses partis pris esthétiques rigoureux et à la concision du récit.

Devant Continuer, on pourrait croire que Lafosse a changé de cap, mais en apparence seulement. Les paysages sont tout sauf familiers : ceux du Kirghizistan (avec quelques escapades du côté du Maroc par nécessité de tournage), traversés par une mère et son fils, bien en selle sur des chevaux qui, tout comme eux, en verront de toutes les couleurs. Devant cette immensité désertique et inhospitalière, ils seront tour à tour éblouis, épuisés, apeurés, le plus souvent taciturnes, mais les cris et les reproches peuvent parfois fendre l’air.

Cette adaptation du roman de Laurent Mauvignier, une première pour le cinéaste, l’a obligé à ouvrir les fenêtres de son univers, concoctant un western conjugué au temps présent où la fuite en avant apparaît comme une planche de salut. C’est du moins ce que croit Sybille (Virginie Efira, qui s’impose dans une diversité étonnante de rôles qu’elle défend avec une égale conviction) en refaisant ce voyage effectué il y a plusieurs années, mais aujourd’hui avec son fils Samuel (Kacey Mottet Klein, aussi intense que dans le magnifique L’échange des princesses).

Aucune quiétude n’émane de ce jeune homme qui passerait son temps rivé à son iPod plutôt que d’entendre les remontrances de sa mère désespérée devant son mutisme et son hostilité perpétuelle. Cette expédition a pour but de recoller les morceaux d’une famille visiblement en lambeaux, mais on en saura somme toute assez peu sur tous les drames qui ont ponctué leur existence.

Que les erreurs de jeunesse de Sybille et les gestes délinquants de Samuel soient souvent relégués à l’arrière-plan, voilà qui n’a rien de surprenant lorsque l’on connaît l’approche souvent dépouillée de Joachim Lafosse. Si la mère tient scrupuleusement un carnet de voyage, ce qui agace un fils tout aussi cachottier, l’étalage de leurs états d’âme, de leurs frustrations, et un vague espoir d’une quelconque réconciliation, tout cela se confond avec les paysages arides et majestueux. Mais le vent, la neige et le froid ne se déchaînent jamais aussi violemment que ce duo de voyageurs peinant à trouver son rythme de croisière, et surtout un sens commun à ce pèlerinage sans véritable destination finale.

Cette posture d’opacité toujours présente chez Lafosse suscite bien des questions sans réponses, et l’enrobage visuel accentue la douleur sourde de deux âmes en peine, perdues dans l’immensité d’un même décor, se bagarrant entre elles, et parfois contre les éléments. Même si le cinéaste semble toujours aussi réfractaire à l’idée d’offrir à ses personnages une quelconque rédemption, il semble ici enclin à un peu plus de compassion, malgré un sursaut de violence incontrôlée en fin de parcours. Rien n’est simple pour les héros sans boussole de Lafosse, pas même les appels répétés à continuer leur route.