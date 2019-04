Cannes: les nouveaux venus dominent la Quinzaine des réalisateurs

Photo: Agence France-Presse

Paris — Des cinéastes faisant leurs premiers pas sur la Croisette seront mis à l’honneur cette année à la Quinzaine des réalisateurs, section parallèle cannoise. Sur les 24 longs métrages sélectionnés, 16 sont le fruit de réalisateurs dont « c’est la première fois à Cannes », a souligné mardi l’Italien Paolo Moretti, le tout nouveau délégué général de la Quinzaine. Parmi les films en lice figurent le nouvel opus de Lav Diav (The Halt), le très attendu The Lighthouse de Robert Eggers (The Witch) et le nouveau film de Rebecca Zlotowski, Une fille facile. Deux films français auront les honneurs de l’ouverture, Le daim de Quentin Dupieux, et de la clôture de la Quinzaine, Yves de Benoît Forgeard. À noter également, la présence d’un film Netflix, Wounds, un thriller psychologique de Babak Anvari.