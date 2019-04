Passionnée de chant, une adolescente désargentée s’inscrit à un concours télévisé à l’insu de sa mère. Cela, avec l’aide d’un ténor déchu qui croit en cette aspirante vedette pop. Teen Spirit a beau arborer des atours contemporains, il s’agit d’un conte de fées. À maints égards, ce premier long de Max Minghella constitue une variation de films tels Fame et Flashdance « revampée » pour l’ère Britain’s Got Talent et autres The Voice. Il y a quelque chose d’attachant dans le rêve pourtant pas original de Violet, qui souhaite chanter, certes, mais qui désire surtout s’élever au-dessus de ce qu’on lui a toujours affirmé être son lot. Formule éculée, mais éprouvée. Elle Fanning, qui possède la voix requise pour rendre la proposition crédible, s’avère merveilleuse. À terme, il eût toutefois été intéressant que Minghella s’inspire de son héroïne et aspire à davantage. Tel quel, son film fonctionne, mais à la hauteur de ses modestes ambitions.



Teen Spirit (V.O.) ★★★ Drame musical de Max Minghella. Avec Elle Fanning, Zlatko Buric, Agnieszka Grochowska, Rebecca Hall. Grande-Bretagne–États-Unis, 2018, 92 minutes.