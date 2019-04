Seize ans se sont écoulés depuis que ce cher Tanguy (Éric Berger) a quitté le nid familial. Jadis dans la vingtaine, le voici qui retontit, à 44 ans, chez papa (André Dussollier) et maman (Sabine Azéma). Il ne lèvera plus l’ancre, comme attendu. Et il n’est pas seul. Malgré de nouveaux personnages, Tanguy, le retour colle à ce point au si séduisant Tanguy (2001) qu’il manque de fraîcheur, s’embourbe dans un récit insipide et malhabile. On n’assiste plus à un conflit de générations, mais à un choc culturel, par le biais d’une famille chinoise qui trouble la quiétude parisienne. Il est loin l’Étienne Chatiliez du Bonheur dans le pré ou de Tatie Danielle.



Tanguy, le retour ★★ Comédie d’Étienne Chatiliez. Avec Sabine Azéma, André Dussollier, Éric Berger, France, 2019, 93 minutes.