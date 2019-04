Certains y verront un curieux croisement entre Alien, de Ridley Scott, et Solaris, d’Andreï Tarkovski, mais c’est d’abord et avant tout une œuvre signée Claire Denis (Beau travail, Trouble Every Day, Un beau soleil intérieur). Elle manipule à sa manière les codes de la science-fiction, offrant une méditation sur la filiation et la rédemption, ainsi qu’une charge, subtile, sur les dérives morales de la science. Tout cela se déroule à l’intérieur d’un vaisseau spatial contenant plusieurs prisonniers, dont l’un incarné par le désormais imprévisible Robert Pattinson, sous la coupe d’une médecin (Juliette Binoche) dont la longue chevelure témoigne de la durée du périple, obsédée à l’idée de créer la vie, à tout prix. Dans ce monde aseptisé et étouffant, les passions sont exacerbées, comme souvent chez Denis, le tout baignant dans un climat énigmatique, déstabilisant et envoûtant.



Une vie en hauteur (V.F. de High Life) ★★★ 1/2 Science-fiction de Claire Denis. Avec Juliette Binoche, Robert Pattinson, André Benjamin, Mia Goth. France–États-Unis–Pologne–Allemagne–Grande-Bretagne, 2018, 113 minutes.