«Matthias et Maxime», de Xavier Dolan, vers la compétition à Cannes

Matthias et Maxime, septième long-métrage du Québécois Xavier Dolan, aurait été sélectionné dans la prestigieuse section compétitive du Festival de Cannes, a affirmé mardi le magazine Variety confirmant ainsi les échos venus de nos diverses sources dans les derniers jours. La présence d’un long-métrage québécois en compétition au grand festival (cette fois du 14 au 25 mai) est toujours une source de fierté pour le Québec, qui suit les hauts et les bas du grand rendez-vous avec d’autant plus d’ardeur quand l’un des siens occupe le devant de la scène. Sa présence semble vraiment dans la poche.

Habitué de la Croisette comme un vieux de la vieille, le cinéaste, qui vient de coiffer la trentaine, en serait à sa troisième course à la Palme d’or après Mommy (Prix du jury en 2014) et Juste la fin du monde (Grand Prix du jury en 2016). Déjà présent à Cannes dans la section Un certain regard avec Les amours imaginaires en 2010 et Laurence Anyways en 2012, J’ai tué ma mère l’aura lancé dix ans plus tôt à la Quinzaine des réalisateurs où il avait fait la conquête de Cannes à 20 ans tout juste.

Rappelons que Matthias et Maxime, entièrement tourné au Québec en partie caméra à l’épaule, mis en image par André Turpin avec l’appui d’Yves Bélanger, scelle le retour au jeu de Xavier Dolan depuis Tom à la ferme primé par la FIPRESCI en 2013 à la Mostra de Venise.

Le cinéaste tient dans son dernier film le rôle de Maxime aux côtés de Gabriel D’Almeida Freitas incarnant Matthias. Il s’agit d’une oeuvre chorale mais intimiste, dite aussi film de potes, abordant l’amitié d’un groupe de jeunes adultes, en zone de turbulence lorsque les deux héros de l’histoire, hétérosexuels, développeront à leur grand étonnement un émoi amoureux.

Anne Dorval et Micheline Bernard y porteront les rôles de mères, figures récurrentes du cinéma « dolanien ». Le film met également en scène Pier-Luc Funk, Harris Dickinson, Adib Alkhalidey, Antoine Pilon, Christopher Tyson, Samuel Gauthier, Marilyn Castonguay et Catherine Brunet.

La sortie de Matthias et Maxime est prévue au Québec en 2019, tout comme celle de son film en anglais The Death and Life of John F. Donovan.

Compétition relevée

Xavier Dolan affronterait cette fois de grosses pointures abonnées du festival et parfois palmées d’or, tels Quentin Tarantino avec One Upon a Time in Hollywood (en course contre la montre pour sa postproduction), satire d’Hollywood qui unit Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, Pedro Almodóvar et son Douleur et gloire sur les affres d’un cinéaste, avec Penelope Cruz et Antonio Banderas, Sorry We Missed You du vétéran britannique Ken Loach portrait d’un autre héros de la classe ouvrière, A Hidden Life de Terrence Malick, son premier film en langue allemande située durant le 3e Reich.

Les frères belges Luc et Jean-Pierre Dardenne seraient de retour en piste avec Le jeune Ahmed abordant l’islamisme radical. Ajoutez le Coréen Bong Joon-ho avec son drame familial horrifique Parasite, tout comme l’Italien Marco Bellocchio pour son thriller Le Traître sur la mafia et le Brésilien Kleber Mendonça Filho avec Bacurau. On attend aussi la production historique Portrait de la jeune fille en feu de la Française Céline Sciamma avec Adèle Haenel.

D’autres sources assurent la présence dans la course de James Gray pour son film de science-fiction Ad Astra avec Brad Pitt, Tommy Lee Jones et Donald Sutherland. Chose certaine, ce sera une cuvée faste pour ténors en selle, avec plusieurs Américains de retour, dont Jim Jarmusch, qui assure l’ouverture du festival à travers son film de zombies The Dead Don’t Die, également en compétition. L’annonce officielle de la sélection se fera ce jeudi.