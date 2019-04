«1991» en tête des nominations au Gala Québec Cinéma

Le film 1991 de Ricardo Trogi sera le grand favori du prochain Gala Québec Cinéma. La comédie obtient un total de seize nominations, notamment dans les catégories du meilleur film, de la meilleure réalisation et du meilleur scénario.

Jean-Carl Boucher, qui interprète Ricardo, est en lice dans la catégorie de la meilleure interprétation masculine dans un premier rôle.

À tous ceux qui ne me lisent pas, de Yan Giroux, suit de près avec douze nominations, dont meilleur film, meilleure réalisation et meilleur scénario. La Bolduc, de François Bouvier, arrive troisième avec onze nominations, incluant celle de Debbie Lynch-White dans la catégorie de l’interprétation féminine.

16 Il s'agit du nombre de nominations qu'a reçues la comédie de Ricardo Trogi.

Le film de Denis Côté Répertoire des villes disparues est en lice pour dix prix Iris tandis qu’Une colonie, de Geneviève Dulude-De Celles, s’illustre dans neuf catégories.

En tout, vingt longs métrages de fiction sont nommés dans au moins une catégorie pour un prix Iris.

Québec Cinéma invite par ailleurs le public à voter pour son film favori parmi les cinq films ayant enregistré le plus d’entrées dans les salles du Québec durant la période d’admissibilité du Gala. Les finalistes sont 1991, La Bolduc, La chute de l’empire américain de Denys Arcand, La course des tuques de Benoit Godbout et François Brisson ainsi que La disparition des lucioles de Sébastien Pilote.

Le Gala Québec Cinéma se tiendra le 2 juin à 20 h et sera animé par les comédiennes Guylaine Tremblay et Édith Cochrane.